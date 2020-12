Malore in banca, codice rosso in centro città. Grande spavento poco prima delle 9 di lunedì 14 dicembre in piazza Liberazione.

Malore in banca

Un anziano magentino di 86 anni, che si era recato allo sportello Bpm, ha accusato un improvviso malore, accasciandosi a terra.

Infarto per un 86enne

Immediata la chamata al 112, che ha inviato sul posto elisoccorso, ambulanza e automedica. A supporto anche la Polizia Locale. L’eliambulanza non si è resa necessaria: accertato l’infarto, l’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo dalla Croce Bianca.

