Malore improvviso: Giulia muore a 17 anni

Un fulmine a ciel sereno la morte improvvisa a soli 17 anni di Giulia Ghitti, di Baranzate

Baranzate piange Giulia Ghitti, morta a 17 anni

E’ stato come un fulmine a ciel sereno in una tranquilla famiglia di Baranzate. La morte improvvisa di Giulia Ghitti ha scosso tutto il condominio di via Gradisca e ha lasciato senza parole i numerosi amici che erano il suo punto di riferimento dopo la famiglia. Giulia era una ragazza di 17 anni, compiuti pochi giorni fa. La mamma la chiama «la mia bambina» e la descrive come una ragazza solare, che amava fare sempre nuove amicizie. «Diceva che solo confrontandosi con tante coscienze riusciamo a crescere» racconta ancora la madre, spiegando come Giulia riuscirre sempre ad andare d’accordo con tutti: «Non è mai stata una ragazza solitaria. Capita a tutti di avere piccoli screzi, magari gelosie tra donne, ecco, posso dire senza timore di smentita che Giulia era diversa, impossibile litigare con lei. Basta chiedere in giro e tutti lo potranno confermare. Non lo dico perché sono la madre». Giulia si incontrava spesso con gli amici nella piazza di via Sauro. «Amava la moda, e le piaceva sperimentare – aggiunge ancora la mamma – Curava molto i suoi capelli per essere sempre bella e in ordine».

In questi giorni verrà eseguita l’autopsia per capire la causa del malore improvviso che ha portato al decesso.

