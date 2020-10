Malore fatale lungo la Ss336: morto 62enne

Malore fatale lungo la Ss336 intorno a mezzogiorno: morto 62enne

Ambulanza della Croce rossa e automedicazione a sirene spiegate lungo la AA336 direzione Malpensa intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 3 ottobre per soccorrere un uomo di 62 anni colto da malore. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è morto sul posto. Allertata anche la Polstrada di Magenta.

