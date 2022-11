Malore fatale nella notte per un 60enne. Attorno alla 1.15 un uomo avrebbe accusato un malore, presumibilmente un infarto, mentre si trovava nei pressi del parcheggio delle biciclette della stazione di Rho in via Torino.

Malore fatale nella notte per un 60enne

La situazione è parsa sin dai primi istanti molto delicata tant'è che nel giro di pochi istanti è partita la chiamata ai soccorsi. La centrale operativa del 118, in men che non si dica, ha inviato sul posto un'ambulanza ed un'automedica entrambe in codice giallo che si sono precipitate sul posto per prestare i primi soccorsi all'uomo.

In via Torino sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione cittadina per cercare di verificare l'accaduto. Purtroppo per il 60enne non c'è stato nulla da fare e, nonostante i vari tentativi di rianimarlo, l'uomo purtroppo si è spento sul posto.