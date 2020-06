Malore fatale in un impianto lavorativo di Pregnana Milanese.

Una persona di 58 anni è morta nel pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno, intorno alle 16 dopo un malore accusato nell’impianto lavorativo di via Campania a Pregnana Milanese. Sul posto è intervenuta l’ambulanza di Rho Soccorso e un’automedica ma per la persona non c’è stato nulla da fare ed è morta poco dopo.

