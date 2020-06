Malore fatale in strada per una donna di 46 anni

Malore fatale in strada a Castano Primo: è avvenuto nella mattinata di mercoledì 3 giugno.

Malore fatale: inutili i soccorsi

Una vera e propria tragedia in via Tripoli a Castano poco prima delle 10.30 di mercoledì 3 giugno. Una donna di 46 anni, di origini ecuadoregna, è venuta a mancare a seguito di un arresto cardiaco, che ha accusato proprio mentre si trovava in strada. Subito sono stati chiamati i soccorsi, che sono usciti in codice rosso. Sul posto, per prestare aiuto anche una pattuglia della Polizia Locale di Castano Primo. Arrivati in via Tripoli, gli agenti hanno constatato che i presenti stavano già utilizzando uno dei defibrillatori automatici presenti in più punti della città, che però purtroppo non è bastato per salvare la donna.

