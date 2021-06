Malore fatale nella falegnameria M.R.G. di Legnano: morto il titolare

Malore fatale in falegnameria: morto il titolare

Malore fatale questa mattina, venerdì 18 giugno, intorno alle 10.30. La vittima è un uomo di 85 anni titolare della falegnameria di via per Canegrate a Legnano.

I soccorritori sono stati allertati immediatamente ma il loro intervento è stato vano: il personale dell'ambulanza della Croce rossa e dell'automatica non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.