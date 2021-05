Malore fatale durante una partita di calcetto

Malore fatale per Cristiano Cantoni, 49enne di Vigevano ma da anni al servizio della società Roveda di Parabiago, durante una partita di calcetto avvenuta venerdì 21 maggio 2021.

Malore fatale: sgomento per la morte di Cantoni

Cristiano Cantoni aveva deciso di giocare una partita al centro sportivo Buscaglia di Vigevano, venerdì 21 maggio, quando purtroppo ha accusato un malore. I responsabili del centro hanno subito chiamato i soccorsi ed è stato portato all’ospedale di Pavia per tutte le cure del caso. Purtroppo, il 49enne non ce l’ha fatta e si è spento domenica 23 maggio.

Un uomo amato da tutti

L’intera Vigevano è in lutto per la scomparsa di un uomo buono, come lo ricordano tutti in queste ore. Sgomento anche al calzaturificio Roveda di Parabiago, dove Cantoni da anni lavorava come modellista nella direzione sviluppo. Le esequie si terranno oggi, martedì 25 maggio, alle 14.30 alla chiesa di San Giuseppe al Cascame a Vigevano.