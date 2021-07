Malore fatale a Vermezzo con Zelo: 70enne muore in ospedale dopo il trasporto in codice rosso.

Malore fatale al centro anziani: 70enne muore in ospedale

Vani i soccorsi questa mattina per un uomo che ha accusato un malore fatale nell'area del centro anziani di via Piave a Vermezzo con Zelo.

A perdere la vita, un 70enne di origini croate che risiedeva proprio nella struttura che ospita anche il centro anziani.

L'allerta è scattata poco dopo le 9 di oggi, giovedì 15 luglio, sul posto è giunto un equipaggio di Ata Soccorso, assieme ad un elicottero.

Il personale sanitario ha fatto di tutto per salvare la vita all'uomo, ma quando è giunto all'ospedale di Magenta, per lui non c'era purtroppo più nulla da fare.