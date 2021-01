Malore fatale: 58enne muore sul lavoro a Legnano.

Questa mattina, lunedì 4 gennaio, un uomo di 58 anni è stato colpito da malore mentre si trovava a lavoro a Legnano. Intorno alle 8.20 mentre si trovava in bagno, il 58enne ha avuto un arresto cardiaco. I suoi colleghi, non vedendolo tornare, si sono precipitati in bagno dove lo hanno trovato privo di sensi. Inutile l’intervento della Croce bianca di Legnano con il supporto dell’automedica. Per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Legnano.

