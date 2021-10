Malore durante la pausa pranzo: paura per un operaio

Garbagnate Milanese

L'uomo si è ripreso ed è stato portato in ospedale per accertamenti

Paura per un operaio che oggi, 27 ottobre, si è sentito male durante la pausa pranzo in un bar di via Roma a Garbagnate Milanese.

Un grosso spavento per i baristi e gli altri clienti del locale dove stava pranzando il 43enne. All'improvviso il malore, la caduta a terra e la perdita dei sensi. Immediata la richiesta dei soccorsi che lo hanno aiutato a riprendersi.

I soccorsi

L'ambulanza è arrivata in via Roma con la massima urgenza, codice rosso. Il personale sanitario ha prestato le prime cure ed ha fatto sì che l'uomo si riprendesse ma ha comunque valutato fosse opportuno portarlo, seppur in codice verde, all'ospedale di Garbagnate per approfondire l'accaduto.