Malore in auto? No, stava dormendo

Malore all'interno della sua vettura? No, il conducente stava solo riposandosi. Sul posto il 118 e Forze dell'ordine.

Malore in auto? Parte l'allarme

Alcuni passanti lo hanno visto chino verso il volante, all'interno della sua automobile. E, giustamente, hanno deciso di chiedere aiuto perchè quell'uomo in auto poteva essere rimasto vittima di un malore. E' quanto successo nella serata di ieri, domenica 20 giugno 2021, in via Pascoli a Legnano, intorno alle 23.30. A bordo della strada vi era un'auto parcheggiata, nell'abitacolo vi era un uomo, seduto sul lato conducente. Testa abbassata. Dormiva? O stava male? Chi l'ha visto ha deciso di chiedere l'intervento dei soccorritori.

I soccorsi

Sul posto è arrivata, in codice giallo, l'ambulanza della Croce Rossa insieme all'automedica dell'ospedale. Insieme a loro anche le Forze dell'ordine. Per fortuna nulla di grave: l'uomo, un 47enne, stava solo dormendo.