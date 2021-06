Malore alla ditta Redic di Legnano questa mattina, martedì 29 giugno.

Malore alla ditta Redic di Legnano

Ambulanza della Croce rossa di Legnano e l'automedica sono intervenute questa mattina, martedì 29 giugno alle 11, nell'impianto lavorativo di via don Lorenzo Milano a Legnano.

Un uomo di 49 anni, operaio della ditta Redic, è infatti stato colto da malore.

I soccorritori, giunti sul posto a sirene spiegate in codice rosso, dopo qualche accertamento hanno potuto constatare che la gravità del medico acuto era inferiore al previsto. L'uomo è infatti stato caricato in ambulanza e trasportato in codice verde in ospedale.