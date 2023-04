Malore al mercato per un anziano

Paura al mercato di Legnano dove un anziano è stato colto da malore: soccorso, è stato trasferito in ospedale

Malore al mercato

L'allarme è scattato poco prima delle 12 in piazza Mercato a Legnano tra le bancarelle. Un uomo di 71 anni è improvvisamente caduto a terra, ma si è capito presto che la causa era un malore. In piazza è giunta un'ambulanza della Croce Rosso di Legnano che ha prestato le prime direttamente sul posto all'anziano. Con il passare dei minuti le sue condizioni si sono stabilizzate, ma ne è stato disposto comunque il trasferimento in ospedale per accertamenti