L'uomo è stato sottoposto ad ossigenoterapia in camera iperbarica all'ospedale Niguarda di Milano dove rimarrà ricoverato in osservazione

É fuori pericolo l'uomo trasportato ieri, lunedì, all'ospedale Niguarda dopo un malore accusato mentre lavorava in un'azienda agricola di Magenta in via per Ossona.

Malore al lavoro: 44enne fuori pericolo

Il 44enne arrivato al nosocomio milanese è stato sottoposto a ossigenoterapia in camera iperbarica e rimarrà ricoverato in reparto di degenza nei prossimi giorni per monitoraggio clinico.

L'allarme era scattato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì, quando l'uomo si era sentito male mentre in una stanza della struttura stava preparando dei latticini. Sul posto erano intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, la Polizia Locale di Magenta ed Ats, oltre a due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. L'ipotesi più accreditata attualmente dai soccorritori rimarrebbe quella di un'intossicazione dovuta probabilmente ad una perdita di gas. Pompieri ed agenti della Locale stanno tutt'ora portando avanti le indagini per chiarire in via definitiva la vicenda.