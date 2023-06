Malore al centro sportivo: 57enne rianimato sul posto

Malore al centro sportivo di via terrazzano a Rho: un uomo di 57 anni dopo un arresto cardiaco è stato rianimato dagli addetti del 118 intervenuti sul posto.

Malore al centro sportivo: 57enne rianimato

Erano circa le 21 di ieri sera, 28 giugno, quando al 118 è arrivata la chiamata per un infortunio di una signora all'interno del centro sportivo di via Terrazzano. Arrivati sul posto gli addetti del 118, sono stati dirottati per un intervento su un uomo che era andato in arresto cardiaco.

L'uomo è stato quindi subito soccorso dai paramedici e dai medici intervenuti sul posto che sono riusciti a far ripartire il cuore dell'uomo. Poco dopo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Legnano.

Trasporto in ospedale, ma in codice verde, per la signora che aveva avuto un infortunio poco prima.