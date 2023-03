Malore al centro commerciale: 80enne in fin di vita

Una donna di 80 anni si è sentita male oggi, 18 marzo, all'interno del centro commerciale di via Pimonte a Vittuone: si trova in pericolo di vita.

80enne si sente male al centro commerciale

Una donna di 80 anni si è sentita male poco dopo le 14 all'interno del centro commerciale di via Piemonte a Vittuone: sul posto sono arrivate due ambulanze in codice rosso. Gli addetti sono ancora sul posto per cercare di stabilizzare la donna per poi trasportarla in ospedale.

Seguiranno aggiornamenti.

Il luogo dove è avvenuto il malore: