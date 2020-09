Malore al campo sportivo: gravissimo un 59enne

Malore al campo sportivo di Baranzate: un 59enne è stato portato in ospedale in codice rosso.

Malore al campo sportivo, uomo gravissimo

Erano da poco passate le 17.30 di oggi, sabato 12 settembre 2020, quando un uomo è stato colpito da un malore mentre si trovava al campo sportivo di via Sauro a Baranzate. Subito i presenti si sono accorti di quello che era accaduto. Sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza del 118. L’uomo, un 59enne, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

