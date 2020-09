Malore a Vanzaghello: donna gravissima

Malore a Vanzaghello: è successo circa alle 18 di oggi, martedì 22 settembre 2020, in corso Italia.

Malore a Vanzaghello: arrivano i soccorsi

Erano passate da poco le 18 di oggi, martedì 22 settembre 2020, qundo sono stati allertati i soccorsi in corso Italia perché una donna di 73 anni si era sentita male. Sul posto, in codice rosso, sono giunte due ambulanze che hanno immediatamente soccorso la 73enne che ha accusato il malore e che è stata portata in ospedale in codice rosso.

Seguiranno aggiornamenti.

