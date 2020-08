Malore a Cornaredo: grave 45enne

Malore in via Molino Grande nella frazione di Cornaredo, San Pietro all’Olmo: grave un uomo di 45 anni.

Malore a Cornaredo: arrivano i soccorsi

E’ quanto successo poco dopo le 9.30 di oggi, domenica 23 agosto 2020, in via Molino Grande a San Pietro all’Olmo. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano, in codice giallo. Il 45enne però sarebbe in gravi condizioni e, proprio in questi minuti, è stato portato in ospedale in codice rosso.

