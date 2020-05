Malore a Cisliano, arriva l’elisoccorso. Poco dopo le 11 di domenica 24 maggio, è scattato l’allarme alla cascina Molinetto di Cisliano.

Un uomo di 60 anni ha accusato un malore e si è reso necessario l’intervento dei soccorritori. In prima battuta le condizioni della vittima sono apparse gravi: Areu ha assegnato un codice rosso e inviato ambulanza ed elisoccorso. Allertati anche i Carabinieri.

Codice rosso anche a Gaggiano

Poco dopo le 11.15 codice rosso anche a Gaggiano: un malore in via della Marianna ha richiesto il rapido intervento dell’ambulanza. A sentirsi poco bene una bimba di sei anni: dopo le prime cure è stata portata in ospedale in codice giallo.

