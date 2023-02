Attimi di grande concitazione nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 febbraio, a Boffalora Sopra Ticino. Erano da poco passate le 15.30 quando una donna di 58 anni ha accusato un malore mentre si trovava in via Folletta: la strada che collega l'omonima località boffalorese alla via Novara.

Malore a Boffalora, 58enne trasferita in codice rosso al Fornaroli

Subito è partita la chiamata al 112 che nel giro di pochi istanti, dalla centrale operativa, ha inviato un'ambulanza che si è precipitata sul posto in codice giallo. Arrivati sul posto i sanitari del 118 hanno subito preso in carico la donna prestando le prime cure. Inizialmente la situazione sembrava sotto controllo, ma ad un certo punto sarebbe precipitata.

Il trasporto in ospedale

Come indicato infatti dal portale regionale dell'emergenza-urgenza Areu, la donna è stata infatti trasferita attorno alle 16 all'ospedale Fornaroli di Magenta in codice rosso dove è stata presa in carico dai medici e dagli specialisti del nosocomio cittadino.