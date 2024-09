Maleducati individuati e multati grazie alle telecamere

Individuati e multati, grazie alle nuove telecamere installate e alla collaborazione dei cittadini, due avventori del McDonald's di Sedriano che, dopo aver consumato il cibo in auto, hanno lasciato il sacchetto nell'attiguo parcheggio.

A entrambi è stata comminata una sanzione di 150 euro.

«Il Mc è per noi una situazione di attenzione fin da quando ci siamo insediati – afferma il sindaco Marco Re – i residenti lamentano chiasso, abbandono di rifiuti, velocità eccessiva dei veicoli. Siamo quindi intervenuti con una serie di azioni per contenere queste problematiche: abbiamo installato un dosso in via Garibaldi, cestini per la raccolta differenziata e una consistente posa di videocamere».