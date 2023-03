Maialino thailandese a spasso per il parco, salvato

Maialino thailandese avvistato nel Parco del Roccolo tra Canegrate e Busto Garolfo. Salvato.

Maialino thailandese a spasso

Da giorni diversi passanti e residenti lo avevano visto a spasso tra i campi del Parco del Roccolo, nel territorio di Canegrate e Busto Garolfo. All'inizio in tanti l'avevano scambiato per un cinghiale. In realtà si trattava di un maialino thailandese. Da dove arrivasse è ancora tutto da capire, sta di fatto che l'animale si aggirava in zona ed è stato avvistato da diversi utenti del parco così come dai residenti. E la voce della sua presenza si è subito sparsa in tutta la zona, con segnalazioni arrivate anche ai comandi di Polizia locale dei due paesi.

Il salvataggio

Chiaro che un animale del genere non poteva restare da solo nel parco. Così i comandi hanno contattato subito l'Ats e la Polizia provinciale che nelle scorse ore sono intervenute con delle apposite reti piazzate nel parco. E hanno così recuperato l'animale, probabilmente fuggito dalla casa di qualche privato.