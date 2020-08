Magenta, sampietrini contro le vetrine

Magenta, vandali nella notte hanno tirato un sampietrino contro un negozio di via Garibaldi.

Magenta: vandali in azione in via Garibaldi

Hanno tirato un sampietrino contro la vetrata di un negozio di via Garibaldi a Magenta: questa l’azione di alcuni vandali che hanno agito col favore della notte. La vetrina del negozio ha subito un grave danno, ma in città non è la prima volta che i residenti alzano la voce per evidenziare la presenza di ragazzi maleducati.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE