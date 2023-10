Attimi di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 4 ottobre, a Magenta per l'investimento di una ciclista.

Magenta, paura per una ciclista investita

Una manciata di minuti dopo le 8.30, per cause ancora al vaglio delle Forze dell'Ordine intervenute sul posto, una donna è stata colpita da un'auto mentre si trovava su via Giacomo De Medici.

L'intervento dei soccorsi

Subito è partita la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi minuti sono intervenuti sul posto con un'ambulanza in codice rosso e una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

La donna che ha subito un trauma al volto è stata presa in carico dal personale medico ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Fornaroli di Magenta.