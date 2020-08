Magenta in lutto per la scomparsa di Giusy Civardi, morta lunedì 10 agosto.

Magenta in lutto per la scomparsa di Giusy Civardi

Classe 1947, appassionata di pallacanestro, per anni giocatrice a Magenta, si è spenta lunedì 10 agosto a seguito di un malore accusato pochi giorni prima, Giusy Civardi. La comunità magentina piange una persona attiva nel tessuto socio-sportivo e molto vicina all’ambiente oratoriano.

Una triste notizia scuote la comunità di Magenta. Giusy Civardi, 73 anni, per molto tempo all’interno del mondo locale della pallacanestro, è stata portata via da un malore accusato lo scorso 6 agosto mentre si trovava a trascorrere le vacanze con la famiglia in Val d’Aosta. Tempestivi i soccorsi, è stata elitrasportata all’Ospedale “Umberto Parini” di Aosta e ricoverata immediatamente. E’ deceduta il 10 agosto. Grande il dolore dei parenti e degli amici con cui ella ha condiviso l’esperienza oratoriana e cestistica. I funerali si terranno venerdì 14 agosto alle 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di Pontevecchio.

