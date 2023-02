Si sono svolti nella mattinata di oggi a Magenta all'interno della chiesa dei Santi Giovanni Battista e Girolamo Emiliani i funerali del 43enne Giulio Cellati.

Magenta in lacrime per l'ultimo saluto a Giulio Cellati

L'uomo è venuto a mancare improvvisamente per un malore nei giorni scorsi, lasciando così un grande vuoto all'interno della comunità cittadina, dove era conosciuto perchè volontario della sezione di Magenta della Croce Bianca. Non solo, il giovane era infatti un volto noto anche nel resto del Magentino: a Corbetta perchè per moltissimi anni è stato un volontario dell'associazione Scout Agesci cittadina e ad Inveruno dove faceva parte del fotoclub "Fotoinfuga".

Proprio il circolo fotografico l'ha ricordato postando alcune sue foto ed un messaggio sui suoi canali social:

"Giulio era una persona generosa che amava la vita, ed con le sue foto che vogliamo ricordarlo. Ciao Giulio ti porteremo sempre nel cuore. Siamo tutti vicini alla sua famiglia Cellati in questo momento di grande dolore. Sentite condoglianze".

Il gesto solidale

Una scomparsa repentina e inaspettata che ha lasciato molto dispiacere in tutto il magentino quella dell'uomo che lascia una moglie e una figlia.

In occasione delle esequie la famiglia non ha voluto chiedere fiori, bensì offerte alle due realtà associative, Croce Bianca e Scout Agesci che hanno rappresentato molto per la vita del caro Giulio.