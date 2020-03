Magenta, i contagi sono 46 VIDEO

Magenta, salgono a 46 i contagi. Lo annuncia il sindaco Chiara Calati.

Magenta: 46 contagi, in 90 chiedono assistenza

Sono 90, invece, i cittadini che hanno richiesto di accedere ai servizi di assistenza per la spesa, per la consegna dei farmaci e per le piccole commissioni.

Il sindaco: “Spesa vicina a casa”

“Abbiamo ricevuto molte domande dai cittadini sugli spostamenti consentiti, per questo tengo a precisare che per fare la spesa vale l’indicazione di recarsi nel punto vendita più vicino alla propria abitazione”, ha detto il sindaco Chiara Calati.

