Magenta giovedì dà l’addio ad Aurelio Livraghi. Una comunità commossa quella magentina che si stringe intorno alla moglie Maria Regina.

Magenta giovedì dà l’addio a Livraghi

Livraghi, una vita al servizio della comunità, mente di Non di solo pane e di tanti progetti per gli ultimi, sarà salutato giovedì 14 gennaio, alle 15.30 in basilica San Martino, lì dove fu insignito del San Martino d’oro, massima onorificenza cittadina.

Diretta streaming

Le esequie saranno rpecedute mercoledì 13 gennaio, alle 20.30, sempre in basilica dal rosario. Tutti e due gli eventi saranno trasmessi in streaming nel rispetto delle norme covid e per consentire a tutti di salutare Aurelio.

