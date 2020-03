Magenta, 70 contagi: “Non mancano respiratori al Fornaroli” VIDEO

Magenta, 70 contagi: “Non mancano respiratori al Fornaroli”. E’ il sindaco Chiara Calati ad aggiornare il bollettino di guerra. 70 casi a Magenta e 19 le dimissioni totali, in costante aumento. Nessun nuovo decesso.

“Non mancano respiratori al Fornaroli di Magenta”

“La Direzione del nostro ospedale conferma di non essere in sofferenza di dispositivi per ossigeno al momento. Le mascherine da sub raccolte ed adattate devono essere testate dall’ingegneria clinica ed essere autorizzate dalla Direzione Sanitaria”, precisa il sindaco in costante contatto con Asst. “Ben accette le donazioni all’ospedale tramite la Fondazione”.

Misure al vaglio

In merito ai fondi stanziati dal Governo: “Stiamo studiando il decreto per fornire i dettagli delle misure su Magenta”, evidenzia il sindaco.

ATTENTI ALLE TRUFFE