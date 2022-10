Magazziniere rubava nella "sua" azienda

Il titolare si era insospettito dopo aver verificato la mancanza di materiali e grazie all'indagine dei Carabinieri si è scoperto che il ladro era un suo magazziniere

Magazziniere e ladro

I Carabinieri di Trezzano sul Naviglio hanno arrestato un rumeno di 47 anni magazziniere, incensurato, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

L'intervento dei militari è scattato dopo la denuncia presentata da parte di un’azienda di Cusago, con la quale segnalava ammanchi di materiale. Dopo aver appurato, grazie a servizi di osservazione ed attraverso la visione delle telecamere, che il soggetto effettuava dei movimenti sospetti con del materiale pronto per il ritiro, è stato poi possibile riscontrare la sottrazione di nove climatizzatori del valore di circa 8.000 euro, che sono poi stati trovati a bordo dì un furgone fermo nei pressi dell’azienda il cui conducente è stato identificato in un altro rumeno, ma di 37 anni. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita, mentre l’autista del furgone deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.