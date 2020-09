Maestro di musica, in vacanza, salva un uomo

Maestro di musica di Vanzaghello, in ferie in Sicilia, ha salvato un uomo colpito da malore, applicando il massaggio cardiaco.

“Così ho salvato quell’uomo”

Evitata la tragedia in Sicilia grazie al vanzaghellese Davide Bontempo. Davide, 33enne musicista presidente dell’associazione Musikademia e direttore del coro gospel dei Joyful Singers, mentre era in vacanza con la sua compagna ha salvato un uomo colpito da un malore effettuando un massaggio cardiaco a bordo di una strada.

“Stavo guidando sulla Statale verso Messina, quando a lato della strada ho visto un uomo accasciato e mi sono fermato – ha raccontato – Con lui c’era un suo amico con cui stava andando in bicicletta, il quale pensava fosse svenuto e basta, quando invece la situazione era più grave: il petto era fermo e non c’era il battito perché era in corso un attacco cardiaco”. Fortunatamente Davide due anni fa ha seguito un corso con l’associazione di Magenta “Tutti per Fabio” durante il quale ha imparato a effettuare il massaggia cardiaco e ad utilizzare i DAE. Così mentre Michela, la compagna di Davide, chiamava il 112, lui ha iniziato a effettuare il massaggio cardiaco e lo ha salvato.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE