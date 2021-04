Maestra va a scuola senza febbre ma con sintomi, era positiva: paura per 70 famiglie

Maestra va a scuola senza febbre ma con sintomi, era positiva: tre classi in quarantena e 70 famiglie in allarme. E’ successo a Canegrate.

Non aveva la febbre ma non stava bene. Ma ha deciso di andare a scuola ugualmente. Un comportamento pericoloso e irresponsabile quello di una insegnante delle scuole elementari di Canegrate. Perchè poi il tampone ha rilevato la sua positività al Coronavirus. E ora sono tre le classi in quarantena e un totale di 70 famiglie è ora su tutte le furie e arrabbiato con la docente.

Il caso

Tutto è successo nei giorni scorsi alle scuole elementari Moro di via Redipuglia. Come detto, l’insegnante non aveva febbre ma qualche altro sintomo ed è andata ugualmente a scuola. Il risultato del tampone l’ha indicata come positiva. Ora sono in quarantena una terza, una quarta e una quinta con tutti i genitori dei bambini ovviamente preoccupati per la salute dei loro figli e furiosi con la maestra e il suo comportamento che ha messo in pericolo la salute altrui.

