Maestra positiva al Covid, tre classi in quarantena

Maestra positiva al Covid alla scuola dell’infanzia di via Plati a Turbigo.

Maestra positiva al Covid alla scuola dell’infanzia

Verificata la positività dell’educatrice, sono state messe in isolamento tre classi. Ad annunciarlo è il sindaco Christian Garavaglia. che oggi, venerdì 30 ottobre 2020, ha fatto il punto sui contagi in paese. “Rispetto a ieri abbiamo qualche variazione nella situazione Covid – spiega il primo cittadino – Innanzitutto abbiamo una guarigione, buona notizia! Ci sono però quattro nuovi casi segnalati come positivi. Quindi il numero di Covid positivi aggiornato a mezzogiorno di oggi è 41. Prevedo che la situazione peggiori nelle prossime ore e giornate, quindi non mi stancherò mai di raccomandare massima prudenza. Vi comunico inoltre che oggi sono state messe in ‘quarantena’ tre classi della scuola dell’infanzia di via Plati poiché una maestra ieri è risultata positiva”.

Lunedì la riunione del Coc per discutere la situazione

“Il Comune sta lavorando al massimo per gestire i controlli e per garantire supporto a chi ne ha bisogno – prosegue Garavaglia – Vi assicuro che stiamo mettendo molto impegno. Lunedì riunirò ancora il Coc (Centro operativo comunale) per discutere della situazione attuale”.

