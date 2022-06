Maestra e corista, addio a suor Luigia

Maestra e corista, una vita dedicata a malati e bambini. Anche Cornaredo piange suor Luigia Pargoletti.

Suor Luigia

Il ricordo lasciato a Cornaredo è quello di una donna dalla grande pazienza e dolcezza, dedicata con tutta se stessa all’educazione dei più piccoli.

Suor Luigia Pargoletti è stata salutata con la cerimonia funebre celebrata sabato 28 maggio nella chiesa parrocchiale di Borsano, quartiere di Busto Arsizio dove era nata e cresciuta, e dove ora riposerà nel cimitero cittadino. E’ mancata il 24 maggio, a 86 anni, nella Rsa di Cerro Maggiore, dopo una vita spesa fra l’educazione dei bambini e la cura dei malati.

Ricordo indelebile

Indelebile il ricordo lasciato ai numerosi cornaredesi che con lei hanno mosso i primi passi nel mondo della scuola.

Suor Luigia, infatti, dopo aver preso la tonaca a 23 anni e aver iniziato il suo percorso al Cottolengo di Torino in aiuto dei malati, ha insegnato per circa venti anni alla scuola materna Andrea Ponti di Cornaredo.

Maestra e corista

«Il ricordo è quello di una persona e di una maestra meravigliosa, dolcissima, e anche molto paziente» racconta l’ex alunna Elisabetta, che con suor Luigia ha coltivato e accresciuto un’altra passione in comune, quella per il canto. «Suor Luigia era la direttrice del coro della chiesa di Cornaredo. Ricordo ancora la sua voce splendida e lo spirito con cui ci insegnava a cantare, la grande carica che ci trasmetteva prima di intonare ogni canzone» ricorda Elisabetta, che tuttora fa parte della Corale di Cornaredo. Gli ultimi anni sono stati segnati dalla malattia: accolta nella Rsa Piccola casa della Divina Provvidenza «Cottolengo» di Cerro Maggiore, suor Luigia ha saputo lasciare anche qui un ricordo positivo, caratterizzato dal sorriso che l’accompagnava con costanza e dalla volontà di non pesare sugli altri anche nei momenti più difficili e dolorosi.