Maestra 40enne gravissima in ospedale dopo aver fatto il vaccino AstraZeneca

Ancora un caso di un’insegnante che sta male dopo aver ricevuto la dose del vaccino AstraZeneca. Questa volta è accaduto a Cernusco sul Naviglio, vittima una maestra della Primaria dell’Istituto Levi Montalcini.

La donna, di 40 anni, si era sottoposta alla vaccinazione anti-Covid il 14 marzo 2021. Dopo avere accusato un’emicrania anomala nei giorni successivi, è stata colpita da una tromboembolia. E’ stata ricoverata all’ospedale di Vizzolo Predabissi e poi, in seguito a un aggravamento delle condizioni, a Pavia. Ora è in condizioni critiche nel reparto di Terapia intensiva. Le ultime notizie parlano di segnali incoraggianti.

Il caso fa riaprire però il dibattito sulla correlazione tra vaccini ed eventi avversi di questo tipo, in particolare legati al vaccino Vaxzevria, il nuovo nome del farmaco di AstraZeneca. Uno dei casi che ha fatto più discutere è stato quello di Sandro Tognatti, l’insegnante di 57 anni di Cossato (Biella) morto 17 ore dopo la somministrazione della dose. Dopo l’autopsia si è però scoperto che non sono stati rilevati trombi e che il decesso è avvenuto a seguito di un infarto, o comunque un problema cardiaco improvviso.

Il virologo Fabrizio Pregliasco alla Gazzetta della Martesana ha spiegato che giustamente episodi così allarmano, ma che occorre anche avere un approccio razionale al problema:

“Non è mai stata riscontrata una correlazione tra un qualsiasi vaccino e trombi – ha spiegato – Così oggi si indaga, considerando anche che si tratta di un farmaco nuovo, ma non ci sono al momento elementi che possano mettere in relazione le due cose. Anche perché non c’è una variazione nel numero dei casi di persone colpite da tali eventi tra vaccinati e non vaccinati. In Italia abbiamo una media di seimila tromboembolie all’anno. E’ di gran lunga più probabile sviluppare una forma grave di malattia se si è infettati dal Coronavirus che avere effetti collaterali gravi dopo l’assunzione del vaccino“