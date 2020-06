Madre e figlio trovati morti in casa FOTO

Madre e figlio trovati morti in casa: è successo a Vanzago. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

Madre e figlio trovati morti in casa

Due persone, madre e figlio sono state trovate morte nel tardo pomeriggio di oggi in una casa di corte di via Pregnana a Vanzago. Sul posto i carabinieri della compagnia di Legnano e gli uomini della scientifica che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Non si esclude nessuna ipotesi.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il figlio rientrando a casa abbia trovato la madre morta e si sarebbe tolto la vita.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI



TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE