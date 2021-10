Lutto per Pino Colombo, tra i fondatori del Baseball Legnano

Addio

Storico commerciante, si è spento a 88 anni. Il funerale oggi pomeriggio nella chiesa di Sant'Erasmo.

Lutto per lo storico commerciante e fondatore del Baseball

Storico commerciante (titolare dell'omonima profumeria in corso Garibaldi), il legnanese si è spento a 88 anni. Subito dopo la Seconda guerra mondiale fu tra i fondatori del Baseball cittadino: con altri giovani si ritrovava a giocare su un prato in zona "Frati" (che molti anni dopo sarebbe diventato il centro sportivo Peppino Colombo); nel 1950 questo primo nucleo di appassionati decise di costituirsi in un gruppo organizzato, avendo a disposizione un vero coach: il mitico Van Zandt, soldato olandese al seguito delle truppe alleate che avevano da poco liberato Legnano dalle truppe naziste, che decise di fermarsi all'ombra del Carroccio. Due anni dopo, diedero vita all'associazione sportiva Legnano Baseball club, con sede in via D'Annunzio 5: Colombo faceva parte del Consiglio direttivo, guidato da Giancarlo Landoni, insieme ai compagni di avventura Artemio Gulden, Enrico Boggiani, Renzo Crespi, Catullo Vittonati, Giancarlo Dell'Acqua.

L'ultimo saluto oggi alle 14 nella parrocchia Sant'Erasmo

Il funerale sarà celebrato oggi, sabato 9 ottobre 2021, alle 14, nella parrocchia Sant'Erasmo e sarà preceduto dalla recita del Rosario con inizio alle 13.45. Colombo lascia la moglie Diana e i figli Simona e Sergio, che gli avevano regalato la gioia di diventare nonno ben quattro volte. La famiglia chiede di non inviare fiori, ma di devolvere offerte all'Associazione per la lotta al Parkinson.