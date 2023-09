Lutto per Pietro Cozzi: "Una vita dedicata al bene comune"

Pietro Cozzi "mancherà a tutti quelli che hanno a cuore Legnano e il suo progresso".

Con Pietro Cozzi Legnano perde "un filantropo che investiva sui giovani"

A dirlo è Salvatore Forte, presidente della Fondazione comunitaria Ticino Olona, che esprime il proprio cordoglio per la tragica morte dell'imprenditore legnanese e della moglie Marisa Agliati, vittime di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 5 settembre 2023.

Queste le parole di Forte:

"Da non credere. Quando, ieri sera, la notizia della scomparsa di Pietro Cozzi e della moglie Marisa mi ha raggiunto sono rimasto attonito per tanto tempo. Non riuscivo a crederci. Pietro, un punto di riferimento, un interlocutore sicuro, una persona che ha dedicato tutta la vita ad assolvere all’obbligo della cosiddetta 'decima': ognuno ha il dovere morale di restituire alla società una parte, piccola o grande, di quello che la società nel suo complesso ha dato a lui. E Pietro lo faceva alla grande con un entusiasmo che contagiava: ricordo, solo per citare uno degli ultimi episodi, come ha coinvolto noi della Fondazione nel progetto del Bosco in città per coltivare giovani talenti. E ancora il suo impegno a diffondere il valore della filantropia: diceva che tutti noi possiamo essere filantropi. Credeva moltissimo nei giovani e in essi investiva in molti modi".

"Il suo insegnamento ci spronerà a continuare a impegnarci per il bene comune"

Il presidente della Fondazione Ticino Olona prosegue:

"Come non ricordarlo poi nelle sue presentazioni alle Giornate dello studente seguendo la scaletta scritta sul tablet che sempre portava con sé. Mancherà a tutti quelli che hanno a cuore Legnano e il suo progresso, resterà però il suo insegnamento che ci accompagnerà e ci spronerà a continuare a impegnarci per il bene comune. Ai figli, Elisabetta e Roberto, il cordoglio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione comunitaria Ticino Olona e mio personale”.