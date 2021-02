Lutto per Mauro Bolcato, era sempre col sorriso

Lutto per Mauro Bolcato: aveva 61 anni e viveva a Nerviano.

Lutto per Mauro Bolcato

Aveva sempre il sorriso sul volto e tanta voglia di darsi da fare per gli altri. Lui era Mauro Bolcato, venuto a mancare lunedì all’età di 61 anni dopo un malore.

In paese lo conoscevano tutti per il suo grande altruismo, la sua voglia di esserci sempre per gli altri, di dare una mano. Per la sua grande passione per il calcio che, da giovane, lo aveva portato a militare sul terreno di gioco nei famosi tornei tra i bar. E l’amore per la montagna che aveva condiviso con gli amici del Cai Nerviano e la voglia di darsi da fare nella Sagra del Lazzaretto.

L’amore per la montagna

Poi la montagna: Mauro era un grande sciatore, abbiamo preso parte a tante gite e sciate insieme al Cai. “Ora farai baldoria tra gli angeli” il commento di un amico.