Lutto per l'Anpi di Legnano: è scomparso Gian Luigi Crespi

Lutto nella sezione Anpi di Legnano per la scomparsa di Gian Luigi Crespi: grande il cordoglio degli amici e conoscenti.

“La sezione ANPI di Legnano esprime il profondo cordoglio per la scomparsa del proprio associato Gian Luigi Crespi che per diversi anni ha svolto la funzione di Tesoriere della nostra sezione ed ha sempre partecipato attivamente a tutte le attività associative portando il suo prezioso contributo di idee e capacità politiche. La sua dedizione agli impegni che ha assunto nelle diverse attività che ha svolto nel campo associativo, si è fatta apprezzare non solo per la sua competenza e professionalità ma anche per la grande umanità che trasmetteva nei confronti di quanti lo hanno conosciuto e stimato. La sezione ANPI di Legnano nell’esprimere le più sentite condoglianze a tutti i familiari di Gian Luigi, invita a partecipare ai funerali che si terranno il giorno 16Maggio alle ore 16 presso la Chiesa Parrocchiale di Villa Cortese”