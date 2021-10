Lutto per la storica maestra Luigia Oldani

Oggi il funerale

Marcallo con Casone piange l'ex insegnante elementare. La donna aveva 69 anni e aveva insegnato anche a Bernate Ticino.

Lutto nella comunità di Marcallo con Casone.

Lutto per l'amata maestra elementare

Luigia Oldani, da tutti chiamata Luisa, all’età di 69 anni ha lasciato la vita terrena. Docente di scuola elementare, alla primaria marcalcasonese arrivò nel 1991 dopo aver insegnato a Bernate Ticino e prima ancora a Milano in una scuola per disabili. Lasciò l’insegnamento di per la pensione nel 2011.

All'ultimo saluto anche tanti ex alunni

Oggi, sabato 16 ottobre 2021, i funerali nella parrocchia dei Santi Nazaro e Celso popolata da parenti, amici ed ex alunni che si sono stretti attorno ai famigliari più intimi. Dopo la celebrazione funebre, il feretro è proseguito per il camposanto per la tumulazione.