Lutto per la scomparsa di Rosy Rogora

Il funerale mercoledì 12

Da sempre iscritta all’Anpi, attivista della Cgil e per anni a capo del sindacato alla Cantoni di Legnano.

Lutto a Legnano: si è spenta Rosy Rogora

Da sempre iscritta all'Anpi, socia della Casa del Partigiano di Rescaldina, attivista della Cgil e membro della commissione interna e del Consiglio di fabbrica della Cantoni, Rosy si è sempre battuta per i diritti dei lavoratori. Donna forte e caparbia, si è sempre battuta per le cause in cui credeva senza mai risparmiarsi. L'ultimo saluto è in calendario per mercoledì 12 gennaio, alle 10.30, nella chiesa di San Pietro a Legnano.

Il cordoglio della sezione cittadina dell'Anpi

"È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa della cara Rosy Rogora. Da sempre iscritta all’Anpi, attivista della Cgil e per anni a capo del sindacato alla Cantoni. A tutti i suoi familiari le più sentite condoglianze. Ciao Rosy" sono le parole con cui la sezione cittadina dell'Anpi ha voluto salutarla sulla propria pagina facebook.