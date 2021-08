Lutto per la scomparsa di Mario Pighetti, ex presidente lilla

Lutto a Legnano per la scomparsa di Mario Pighetti, imprenditore, politico, uomo di sport e di Palio.

Personalità molto conosciuta nella città del Carroccio per il suo attivismo in molteplici campi, è scomparso alla soglia degli 84 anni (che avrebbe compiuto domenica 22 agosto 2021). Il funerale si è svolto ieri, lunedì 23 agosto, in forma privata a Marnate, dove risiedeva. Pighetti è stato consigliere comunale per oltre dieci anni nelle file del Partito socialista italiano, presidente del Legnano calcio dal 1996 al 1999 e Gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade dal 1985 al 1987. Capitano vincente per la contrada Sant’Erasmo nel 1975 e 1976, ne fu poi Gran priore dal 1977 al 1981. Fu anche presidente del Corpo bandistico cittadino. Imprenditore stimato, era stati concessionario a Legnano delle macchine per maglieria Toyota, quindi fino al 1995 titolare della Ferramenta FaBa di corso Magenta.

Il ricordo commosso del Collegio dei capitani e delle conttrade

A ricordarlo con affetto e commozione sono il Gran maestro Giuseppe La Rocca, il suo vice Andrea Monaci e tutto il direttivo del Collegio dei capitani e delle contrade che porgono le loro condoglianze ai famigliari e hanno voluto commemorare Pighetti pubblicando su Facebook un'immagine d'epoca che lo ritrae mentre riceve un omaggio da parte della Famiglia Legnanese insieme agli altri Gran maestri Gianni Solbiati Bellini e Giuseppe Prandi (nella foto di copertina, Pighetti è l'ultimo a destra).