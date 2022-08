Lutto per la scomparsa di Cornelia Lazzati

Lutto a San Vittore Olona per la morte di Cornelia Lazzati, 99 anni, molto conosciuta in paese per il suo impegno nel sociale e nella politica amministrativa.

Lutto a San Vittore Olona: si è spenta Cornelia Lazzati

"Esprimo il cordoglio mio e di tutta la Giunta per la scomparsa della signora Cornelia Lazzati, esponente di una famiglia che ha manifestato negli anni, attraverso ruoli politici di primo piano, una sensibilità a un’attenzione sinceri per la crescita civile di San Vittore Olona - scrive il sindaco Daniela Rossi in una nota - La signora Cornelia è stata consigliere comunale in diverse legislature contribuendo alle scelte amministrative con il suo prezioso bagaglio di cultura e esperienza. Alla sua famiglia, in questo doloroso momento, va la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale".

Insieme alla sorella, donò la casa di famiglia alla Fondazione Minoprio

Insieme alla sorella Augusta e ad altri eredi, nel 2017 aveva donato Casa Lazzati, una grande proprietà che occupa l'ampio quadrilatero compreso tra il Sempione e le vie San Francesco, Speri e Cadorna (e che, oltre a una dimora di pregio, comprende un'area verde di oltre 20mila metri quadrati), alla Fondazione Minoprio, ente che opera a favore di florovivaismo, ambiente, formazione, istruzione e avviamento al mondo del lavoro.