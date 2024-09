Lutto per la scomparsa di Aurelio Franciosi, Cavaliere del Sole

Legnarello in lutto per la scomparsa di Aurelio Franciosi.

Legnano piange Aurelio Franciosi

Priore e probiviro della contrada giallorossa di Legnano, aveva 81 anni. Nel 2014 è stato nominato Cavaliere del Sole, un'onorificenza conferita a quei contradaioli che pur non ricoprendo cariche ufficiali si sono particolarmente distinti per il loro attaccamento e impegno per i colori giallorossi.

"Era il tesoriere per antonomasia"

La contrada Legnarello si stringe intorno a Gabriella (Lella), Sara e Paolo nel cordoglio per la sua scomparsa e dichiara:

"Descrivere Aurelio in poche parole non è assolutamente facile; persona estremamente coerente con le proprie idee, deciso, fermo è stato per tanti anni un costante punto di riferimento e un contradaiolo con il quale potersi confrontare in modo costruttivo per la sua onestà intellettuale e obiettività e che, nonostante la malattia, il giorno della Traslazione della Croce ha voluto esserci per condividere con la 'sua' Contrada la gioia per una vittoria indiscutibilmente meritata. Ancora oggi Aurelio è ricordato in Maniero come il tesoriere per antonomasia, incarico che ha svolto per parecchi anni in maniera estremamente precisa e puntuale tanto da essere considerato fonte di ispirazione per i suoi successori, così come non è possibile scindere la sua figura dal Torneo di Scala 40 da lui ideato e diventato, dal 1985, il tradizionale appuntamento che a settembre inaugura le attività di Contrada".

Domani il funerale alla chiesa del Redentore

Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 19 settembre, alle 16 nella chiesa del Santissimo Redentore e sarà preceduto dalla recita del Rosario (con inizio alle 15.45).