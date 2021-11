Lutto per la scomparsa dell'ex assessore Franco Falco

Aveva 66 anni

Lutto a Legnano per la scomparsa di Franco Falco, spentosi a 66 anni a causa di un male incurabile.

Falco è stato uno degli esponenti più carismatici della Destra legnanese degli ultimi 50 anni. Entrò appena adolescente nelle organizzazioni giovanili del Movimento sociale italiano alla fine degli anni ’60 e poi divenne prima consigliere comunale e successivamente segretario della sezione legnanese dell'Msi. Concluse la sua attività pubblica come assessore alla Polizia Municipale e al Commercio nella seconda Giunta Cozzi (2002-2007), ma non smise mai di studiare i fenomeni che hanno attraversato la nostra società negli ultimi decenni dandone una sua personale interpretazione. Laureato in Giurisprudenza, in parallelo all’attività politica portò avanti una brillante carriera professionale nell’allora Banca di Legnano che lo portò fino a un posto nel Consiglio d’amministrazione dell’istituto di credito poi assorbito da Bpm.

"Senso critico, coerenza politica e profonda cultura"

"La sua azione è stata sempre caratterizzata da un forte senso critico e da una grande coerenza politica, sorretta da una profonda cultura, qualità che lo hanno fatto apprezzare anche da molti avversari politici - scrivono oggi i suoi vecchi amici - Lascia sicuramente un grande vuoto, non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità che si riconosceva nei suoi ideali".

Le parole del sindaco Lorenzo Radice

"Esprimo il cordoglio mio e di tutta la Giunta per la scomparsa di Franco Falco, sottratto all’affetto della sua famiglia da una malattia che non lascia scampo - dichiara il primo cittadino Lorenzo Radice - Persona dalle radicate convinzioni politiche, Falco ha interpretato il suo ruolo di assessore del Comune di Legnano con vero spirito istituzionale dando sempre prova di apertura nel dialogo con le minoranze. Alla sua famiglia, in un momento così difficile, va la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale".