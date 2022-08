Lutto nello sport legnanese: si è spento Antonio Cava

Lutto a Legnano per la scomparsa di Antonio Cava.

Lutto nel mondo del baseball e del softball

Oggi, lunedì 1 agosto 2022, il mondo del baseball e del softball cittadino è stato scosso dalla notizia della morte improvvisa dello storico collaboratore della società. In passato Cava era stato anche vicepresidente del sodalizio di via Cesare Battisti, al fianco del compianto près Vittorio Pino. Il funerale sarà celebrato mercoledì 3 agosto, alle 10.30, nella chiesa di San Pietro in via Girardi.

"In ogni momento, a tutte le ore, lui c'era!"

"Antonio Cava ci ha lasciato - scrive il Legnano baseball softball - Non ha lasciato solo la sua meravigliosa famiglia, ma anche la sua numerosissima famiglia del baseball e del softball che in tanti anni ha aiutato e supportato con affetto, amore e cura. Ci mancherà per le piccole grandi attenzioni verso le sue ragazze del softball: dalla frutta ai caffè, dalle foto alle crostate di Anna… Ci mancherà per la sua disponibilità verso tutto il Bsc Legnano, dagli atleti agli allenatori fino ai dirigenti, perché in ogni momento, a tutte le ore, lui c’era! Grazie Antonio".