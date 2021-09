Lutto nella pallavolo: si è spento Flavio Radice

Lutto nel mondo del volley.

Lutto a Busto Arsizio e Villa Cortese

Ieri mattina, giovedì 23 settembre 2021, all'età di 75 anni, si è spento il bustocco Flavio Radice. Villa Cortese (che gli aveva conferito la cittadinanza onoraria) deve anche a lui notorietà a livello nazionale, sia dal punto di vista imprenditoriale, sia sul piano sportivo. In qualità di amministratore delegato, ha portato la Pietro Carnaghi a essere una delle realtà industriali più importanti del Paese; qualche anno fa, l'allora primo ministro Matteo Renzi venne anche a visitare lo stabilimento dell'azienda con sede in via Salvo D'Acquisto. E' poi stato per un decennio il patron del Gso Volley e, con un'incredibile scalata dalle categorie minori, ha portato Villa Cortese a competere per il titolo di campione d'Italia. La sua adorata Mc Carnaghi è riuscita anche a conquistare due Coppe Italia, nel 2010 e nel 2011, andando, nel 2012, a davvero un soffio dallo scudetto.

Domani i funerali a Sacconago

Il funerale sarà celebrato domani, sabato 25 settembre, alle 15.15, nella chiesa parrocchiale di via San Cirillo a Sacconago di Busto Arsizio, e sarà celebrato dalla recita del Rosario con inizio alle 15.